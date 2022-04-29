В Петрозаводске стартует серия велогонок Individual Time Trial

Всех желающих приглашают принять участие в серии велогонок Individual Time Trial, которые стартуют в Петрозаводске 9 мая, сообщилим в минспорта региона. Организаторы планируют провести состязания в семь этапов с раздельным стартом участников и на различных по задачам трассах.

За занятое в гонке место участник получает призовые очки, которые суммируются за всю серию. Далее формируется итоговый рейтинг и определяются победители в мужском и женском зачетах.

«Для проведения гонок участниками может быть выбрана как дорога общего пользования, так и спортивный объект, например комплекс «Курган». Выбор трасс осуществляется с постепенным нарастанием сложности, при этом все маршруты по силам любому участнику со средним уровнем подготовки», - отметили организаторы.

Участие в состязании практически бесплатное – взнос составляет всего 21 рубль. Призовой фонд формируется из добровольных пожертвований. Стоит отметить, что в первый год проведения серии в гонках приняло участие 15 человек, во второй год – уже около 50 человек. Фото: vk.com/minsportkarelia.