Петрозаводчанка стала третьей на всероссийских соревнованиях по кроссу

Воспитанница петрозаводской СШОР №3 Мария Антохина завоевала бронзовую награду на всероссийских соревнованиях по кроссу в Суздале. Об успехах карельских спортсменов сообщил паблик «Спорт-норма жизни Карелия».

В эти дни там проходит чемпионат, первенство страны и всероссийские соревнования по кроссу для спортсменов до 12, 14 и 16 лет.

Карельская легкоатлетка стала третьей на километровой дистанции с результатом 3.22,0. (фото vk.com)