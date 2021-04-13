Экс-петрозаводчанка бросилась в ледяную воду, спасая тонущего мужчину

Мария Булова, жительница Карелии, два года назад переехавшая в Калининградскую область, гуляла с четырехмесячной дочерью по берегу реки в городе Гусеве, когда к ней подбежал мужчина с просьбой вызвать спасателей, сообщает сетевое издание "Klops.ru"

«Он …, показывал на реку и говорил, что там человек тонет. Я пригляделась, в воде было что-то серое, похоже на камень, но оказалось, это куртка. Мужчина весь был под водой, только спина торчала. Вокруг никого не было, только дети, да этот мужичок растерянный. Я велела ему смотреть за коляской, а сама кинулась в воду»,

— рассказывает Мария о том, что произошло 12 апреля.

Девушка говорит, что в том месте было неглубоко, но вода очень холодная. Она перевернула мужчину, лицо было синее, потянула его за одежду к берегу.

«Насколько смогла, я вытянула его из воды. Голова и тело были на суше, ноги в реке. Закричала, чтобы дети позвали кого-то из прохожих, помочь. Пыталась в это время нащупать пульс на шее, увы, его не было. Вскоре подбежал какой-то парень и помог мне вытянуть пострадавшего на берег»,

— продолжает Мария.

Девушка очень сожалеет, что не успели спасти погибшего пенсионера.

Мария переехала в Гусев два года назад вместе с мужем из Карелии. Когда-то ее супруг служил в Калининградской области. По специальности она юрист, работала в банке, а сейчас в декретном отпуске. Когда жила в Петрозаводске, активно занималась спортом — женским бодибилдингом, и даже занимала призовые места — шестое место по Карелии и третье место среди спортсменок Петрозаводска.

Фото с сайта klops.ru