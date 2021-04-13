Госавтоинспекция Петрозаводска выложила запись погони за байкером
Водитель мотоцикла не выполнил законное требование инспектора об остановке на Древлянском кольце, сообщает паблик «Госавтоинспекция Петрозаводска».
После непродолжительной погони нарушитель был остановлен на улице Хейкконена.
В отношении водителя составлены административные материалы по следующим основаниям:
- за управление транспортным средством, не имея при себе документов на транспортное средство;
- за нарушение правил регистрации транспортных средств;
- за управление транспортным средством без страховки;
- за невыполнение требования об остановке транспортного средства.
Инцидент произошел в минувшее воскресенье. Мотоцикл перемещен на специализированную стоянку.
Госавтоинспекция Петрозаводска обращает внимание мотоциклистов на соблюдение требований законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.
Кроме того, не следует забывать, что в России есть три разных категории транспортных средств, в просторечии именуемые «мотоцикл» - это М, А и А1. Лицо, управляющее транспортным средством, должно иметь при себе права с открытой категорией, соответствующей транспортному средству.
Самостоятельное обучение вождению мототехники запрещено. Обучение возможно только в лицензированной автошколе.
Фото из группы Госавтоинспекция Петрозаводска