13 апреля 2021, 19:59
Полузатонувшее судно загрязняет воды Ладожского озера нефтепродуктами
На западе Карелии медленно и печально развивается экологическое бедствие
Серию фотографий, на которых видно загрязнение акватории Ладожского озера нефтепродуктами опубликовал паблик «ЛахденпохьЯ - навсегда!»
На фото хорошо видно полузатопленное у пирса судно, напоминающее катер или сейнер, от которого по воде Ладоги растекается радужная пленка.
Судя по координатам, прикрепленным к снимкам и окружающему пейзажу, дело происходит в городе Лахденпохья в месте впадения ручья Аурайоки, неподалеку от гостиницы «Ладога-марина».
В комментариях жители города возмущаются бездействием властей и надзорных органов.
Фото из группы «ЛахденпохьЯ - навсегда!»