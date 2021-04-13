Полузатонувшее судно загрязняет воды Ладожского озера нефтепродуктами

Серию фотографий, на которых видно загрязнение акватории Ладожского озера нефтепродуктами опубликовал паблик «ЛахденпохьЯ - навсегда!»

На фото хорошо видно полузатопленное у пирса судно, напоминающее катер или сейнер, от которого по воде Ладоги растекается радужная пленка.

Судя по координатам, прикрепленным к снимкам и окружающему пейзажу, дело происходит в городе Лахденпохья в месте впадения ручья Аурайоки, неподалеку от гостиницы «Ладога-марина».

В комментариях жители города возмущаются бездействием властей и надзорных органов.

Фото из группы «ЛахденпохьЯ - навсегда!»