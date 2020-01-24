24 января 2020, 13:26
Экс-министры Мединский и Орешкин получили новые высокие должности
Указ о назначении бывших членов правительства помощниками президента вступает в силу с сегодняшнего дня
Президент России произвел два кадровых изменения в своем окружении. Владимир Путин назначил Владимира Мединского и Максима Орешкина своими помощниками. Указы об этом опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее Мединский руководил министерством культуры, а Орешкин - министерством экономического развития. Оба экс-министра не вошли в новый состав правительства, сформированный Михаилом Мишустиным.
Какие сферы они будут курировать в администрации главы государства, пока не сообщается. Указы о назначении Мединского и Орешкина вступают в силу со дня подписания.
Напомним, Максим Орешкин ранее был куратором Карелии, как одного из регионов, обладающих слабой экономикой.