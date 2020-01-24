Карелия не интересует иностранных туристов

Иностранные туристы прошлой осенью чаще всего путешествовали в Москву и окрестности, Санкт-Петербург и область, Калининградскую и Иркутскую области, а также в Бурятию, показало исследование картографического сервиса Maps.Me, пишет РИА Новости.

Сервис составил рейтинг 20 регионов РФ, которыми больше всего интересовались иностранные туристы. Рейтинг составлен на основе количества иностранных пользователей, загружавших карты российских регионов в Maps.Me в период с 1 сентября по 30 ноября 2019 года.

Первые три строчки сохранили за собой Москва (в рамках исследования объединена с Московской областью), Санкт-Петербург (с Ленинградской областью) и Калининградская область. Замкнули топ-5 Республика Бурятия и Иркутская область, по сравнению с летним рейтингом они поменялись местами,

– рассказали в компании по результатам исследования.

Также осенью иностранцы интересовались такими регионами, как Республика Татарстан, Смоленская и Владимирская области, Республика Башкортостан, Челябинская, Нижегородская, Новосибирская и Тверская области, Кабардино-Балкарская республика, которой не было в летнем рейтинге, и Ростовская область. Карелия в топ не попала.