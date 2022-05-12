Экс-министр Алексей Улюкаев вышел из колонии

Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев вышел на свободу. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, сегодня утром экс-чиновник освободился условно-досрочно и покинул колонию в Твери, в которой он отбывал наказание. Решение суда об УДО для Улюкаева вступило в силу сегодня, 12 мая.

Алексей Улюкаев был задержан 14 ноября 2016 года по подозрению в получении взятки в размере двух миллионов долларов. Позже он был приговорен к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере более 130 миллионов рублей. Фото ria.ru