Ограничения на полеты в аэропорты юга России продлили

Продлены ограничения на полеты в 11 аэропортов юга и центра России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение Росавиации.

Запрет на полеты в воздушные гавани Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты будет действовать как минимум до утра 19 мая.

Авиаперевозчикам рекомендовано искать альтернативные маршруты и использовать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Фото: pixabay.com/blende12