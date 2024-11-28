Экономия на питании больных может обернуться восьмилетним сроком

Текст, фото: Антонина Кябелева

28 ноября 2024 года в Петрозаводском городском суде начались прения сторон по уголовному делу, возбужденному в отношении врача-диетолога Республиканской больницы имени В.А. Баранова Людмилы Балашовой. Процесс начался в августе 2023 года. Рассмотрение уголовного дела близится к завершению, но за последнее время произошло немало событий, которые позволяют более объемно посмотреть на эту уголовную историю.

Людмила Балашова обвиняется в получении взяток (ч.6 ст. 290 УК РФ) на общую сумму 1,240 миллиона рублей. Деньги, настаивает прокурор, она получала от руководителей ООО «Диетгрупп», которое организовывало питание больных в республиканской больнице с 2015 года. Тогда компания называлась ООО «Горячая линия», но в 2016 году сменила вывеску на ООО «Диетгрупп». Балашова ежемесячно, кроме периодов, когда она была в отпуске, получала по 20 тысяч рублей за замену в меню дорогостоящих продуктов на более дешевые, рассмотрение жалоб больных на невкусную и некачественную пищу в пользу ООО «Диетгрупп» или игнорирование их и «общее покровительство» компании, получившей контракт на организацию питания.

Гособвинитель Максим Геньба считает вину врача-диетолога полностью доказанной. В своем выступлении он привел несколько примеров, когда Балашова действовала не в интересах пациентов. В июле 2022 году она проводила проверку по поводу выявленного сотрудниками нейрохирургического отделения больницы некачественно приготовленного ужина, который больные отказывались есть.

«В итоге ужин был отправлен в отходы, никто такого есть не стал»,

- напомнил прокурор, опираясь на показания свидетелей.

На следующий день Балашовой представили сохраненный образец отправившегося в отходы ужина. Врач-диетолог сказала, что проверяла качество пищи, и все было в порядке. Она признала пищу удовлетворительной и, являясь секретарем Совета по питанию, не стала включать в повестку дня вопрос о произошедшем инциденте.

В 2020 году, согласно заключенному контракту, в меню пациентов должна была присутствовать говядина, которая была заменена на более дешевые полуфабрикаты.

«Через месяц после заключения контракта… было изменено семидневное меню. Из него исчезли такие продукты, как говядина и фрукты. При этом цена контракта осталась прежней»,

- сказал Максим Геньба.

С 2015 по 2022 год, настаивает прокурор, врач-диетолог получила от руководства ООО «Диетгрупп» в общей сложности 1,240 миллиона рублей в качестве взятки.

«Питание в республиканской больнице долгое время вызывало у сотен граждан обоснованные нарекания и возмущение. Думаю, что не преувеличу, если скажу, что одна из причин – это отсутствие должного контроля за качеством питания со стороны именно Балашовой. Желая получить материальную выгоду, Балашова забыла о том, что в первую очередь является врачом и должна действовать во благо пациентов»,

- отметил прокурор.

Гособвинитель просил суд назначить Людмиле Балашовой наказание в виде 8 лет реального лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и со штрафом в 12,4 миллиона рублей. В качестве дополнительного наказания он просил суд запретить подсудимой в течении пяти лет заниматься врачебной практикой в сфере диетологии.

Услышав о столь суровой перспективе, которая пока существует в качестве одного из возможных вариантов развития событий, подсудимая не смогла сдержать слез. По-человечески ее легко понять. Согласитесь, за 20 тысяч рублей в месяц рисковать свободой мало кому придет в голову.

Следующее заседание суда, на котором слово возьмет сторона защиты, и, возможно, выступит сама Людмила Балашова, назначено на 5 декабря.

Отвлечемся от фабулы данного уголовного дела и попробуем посмотреть на произошедшее шире. События последнего времени, связанные с ООО «Диетгрупп» и известными в республике гражданами, как минимум позволяют нам строить некоторые предположения. Очевидно, что Балашова и диетическая сестра Мягкая, которая тоже получала деньги от ООО «Диетгрупп» и проходит по данному уголовному делу в качестве свидетеля, в этой истории лишь незначительные винтики не ими придуманной комбинации. И, конечно, восемь лет лишения свободы – слишком крутое наказание для врача.

Бывший управляющий ООО «Диетгрупп» Денис Калягин, который передавал деньги подсудимой, написал явку с повинной. В отношении другого бывшего управляющего Андрея Пронина было возбуждено уголовное дело за пособничество во взяточничестве, но прекращено в связи с деятельным раскаянием.

Учредителю ООО «Диетгрупп» Станиславу Мишичеву повезло меньше. В отношении него тоже было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Одно время он даже находился под стражей, но потом ему смягчили меру пресечения. Журналисты тогда гадали, кто следующий.

Летом 2024 года - в разгар судебного процесса над Балашовой - неожиданно в зону СВО отправился спикер карельского парламента Элиссан Шандалович. И все бы ничего, но именно он возглавлял республиканскую больницу, когда появился первый контракт с компанией «Горячая линия», позднее переименованной в «Диетгрупп». Кстати, в ноябре 2024 году компания вновь сменила вывеску. Теперь она называется ООО «Время есть», но все реквизиты остались прежними, как, впрочем, и учредитель. Знал ли Шандалович о корыстных помыслах бизнесменов, взявшихся кормить больных людей, - вопрос открытый.

Задержание теперь уже бывшего депутата ЗС РК и бизнесмена Виталия Красулина внешне в эту историю не вписывается.

Он обвиняется в даче взятки сотруднику ФСБ за информацию о возможных оперативно-следственных действиях против него. Но следственно-оперативные действия обычно происходят, когда есть подозрения в каком-то преступлении. Интересно, что Красулин значится среди бывших совладельцев ООО «Диетгрупп». Он являлся совладельцем компании совсем недолго — с 15 мая 2020 по 11 декабря 2020 года. Тем не менее, как версия о том, почему бывший депутат был так обеспокоен, что даже решился дать взятку, вполне имеет право на существование.

Ну и, конечно, самый громкий скандал в этой цепочке связан с именем бывшего мэра Петрозаводска Владимира Любарского, которого подозревают в получении взятки свыше 37 миллионов рублей.

По версии следствия, с 2017 по 2022 год Любарский получил взятку через посредника от представителей компании, оказывающей услуги по организации питания в лечебных учреждениях Карелии. В карельских СМИ утверждается, что речь идет о компании «Диетгрупп».

В общем, уголовная история о враче, получавшей взятки от коммерческой структуры, грозит перерасти в громкий коррупционный скандал с участием известных в республике представителей власти.