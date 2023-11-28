Экс-руководитель «Диетгрупп»: «Осознал, и понял, и признался»

Текст и фото: Антонина Кябелева

27 ноября в Петрозаводском городском суде продолжилось рассмотрение уголовного дела, возбужденного в отношении врача-диетолога Республиканской больницы имени В.А. Баранова Людмилы Балашовой. Суду все же удалось допросить важного свидетеля Андрея Пронина, бывшего управляющего ООО «Диетрупп».

Он начал давать показания еще 13 сентября, но затем пропустил несколько судебных заседаний. 9 ноября судья Екатерина Канаева постановила оформить привод Пронина в суд. Не исключено, что перспектива принудительной доставки свидетеля в суд оказала терапевтическое воздействие. Пронин добровольно явился в суд и рассказал, как он передавал деньги Людмиле Балашовой и диетической медсестре Светлане Мягкой.

Андрей Пронин являлся управляющим компании «Диетгрупп» с 2020 года. По версии следствия, именно от этой компании, которая занималась организацией питания в республиканской больнице, Людмила Балашова на протяжении нескольких лет получала по 20 тысяч рублей в месяц.

Речь идет об общей сумме в 1,240 миллиона рублей. Эти средства были квалифицированы следствием как взятка.

Гособвинение настаивает, что деньги выплачивались врачу-диетологу за то, что она фактически защищала коммерческие интересы компании, помогала произвести замену дорогостоящих продуктов на более дешевые и нивелировала негативный эффект от жалоб больных на плохое питание.

Хотя сама Светлана Балашова показаний пока не давала, стала прорисовываться линия защиты. Между ООО «Диетгрупп» и республиканской больницей был заключен отдельный договор на предоставление консультативных услуг. Один из учредителей компании «Диетгрупп» Станислав Мишичев рассказал в суде, что компания официально платила республиканской больнице 50 тысяч рублей в месяц за услуги диетологов. Половина этой суммы должна была перечисляться Балашовой и Мягкой. Но у ООО «Диетгрупп» были и другие контракты с лечебными учреждениями по организации питания пациентов. Деньги, которые неофициально передавались врачу-диетологу и медсестре республиканской больницы, настаивал Мишичев, были платой за их дополнительную работу по организации питания в других медицинских учреждениях.

Во время допроса Андрей Пронин, который недавно уволился из ООО «Диетгрупп», оказался, образно говоря, между двух огней. Адвокаты Балашовой – Андрей Закатов и Анатолий Хоменя - пытались услышать от свидетеля подтверждения своей версии, а прокурор Максим Геньба планомерно гнул в другую сторону.

Пронин рассказал, что деньги, предназначенные для Балашовой и Мягкой, он снимал со своей банковской карты, куда ему перечислялась зарплата. Мишичев, рассказал свидетель, сразу предупредил его о том, что в сумму, которая выплачивается в качестве зарплаты, будут включены деньги для врача-диетолога и медсестры. Наличные деньги он передавал и Балашовой, и Мягкой на территории пищеблока республиканской больницы. В течение допроса ему неоднократно был задан один и тот же вопрос: «За что передавались деньги?»

«Вот вы сейчас в суде, как вы понимаете, за что передавались деньги? Что это было?»

- аккуратно спросил Хоменя.

«Не хочу я сейчас рассуждать по этому поводу, предполагать, еще что-то», - сказал Пронин.

Он пытался представить ситуацию таким образом, что Мишичев дал ему поручение, а он его исполнил. При этом в ответ на вопрос адвоката Хомени, оказывала ли Балашова помощь в организации питания в других медучреждениях, свидетель ответил утвердительно.

«За что вы передавали денежные средства Балашовой и Мягкой?»

- повторил вопрос прокурор.

«Это не ко мне вопрос. Вы уже опросили Станислава Владимировича», - ответил Пронин, сославшись на допрос Мишичева. По его словам, он не знает, за что передавал деньги.

Максим Геньба напомнил свидетелю, что в отношении него первоначально было возбуждено уголовное дело за пособничество во взяточничестве, но прекращено в связи с деятельным раскаянием.

«Как я понял, что вы платили эти деньги нашей подзащитной не только за республиканскую больницу, а за другие еще?» - Андрей Закатов попытался вывести свидетеля на ответ, подтверждающий версию защиты.

«Вы уже спрашивали», - недовольно заметил Пронин.

Закатов уточнил, правильно ли понял позицию свидетеля, и если да, то тогда в чем он сознался во время следствия?

«В том, что передавал финансы», - сказал Пронин.

«За что?» - не сдавался Закатов.

«Не знаю», - ответил свидетель, недоумевая, почему ему задают один и тот же вопрос.

Судья задала другой, не менее важный вопрос. Ее интересовало, подразумевал ли договор на оказание консультативных услуг то, что Балашова будет оказывать помощь только в рамках организации питания в республиканской больнице, или она должна была помогать компании «Диетгрупп» в ее работе?

По мнению свидетеля, договор подразумевал любые консультации, и связанные с работой республиканской больницы, и не связанные с ней.

«В рамках этого договора на консультативные услуги вы имели право… задавать Людмиле Николаевне вопросы относительно возможности осуществления деятельности и оказания услуг питания в других организациях?»

- уточнила судья.

Защитники перебили судью и сделали все, чтобы четкого ответа на этот вопрос не прозвучало. Ведь если Балашова уже получала деньги в рамках официального договора за свою помощь в организации питания в других медучреждениях, то это серьезно подрывало выстроенную линию защиты.

Прокурор заявил ходатайство об оглашении показаний свидетеля, данных им во время следствия. Тогда Андрей Пронин говорил более определенно: что деньги передавал Балашовой и Мягкой, так как «это было необходимо для более лояльного отношения сотрудниц Республиканской больницы имени Баранова при осуществлении ими контроля за качеством наших услуг по питанию».

А вот еще цитата из показаний Пронина:

«На самом деле проблемы при исполнении таких госконтрактов по питанию возникали постоянно. Это и неоправданное завышение цен на продукты питания со стороны наших поставщиков, жалобы на питание со стороны пациентов больницы. Балашова и Мягкая должны были решать такие проблемы, заменять позиции в меню или нужным образом рассмотреть поступившую жалобу, чтобы у нас не было проблем».

Судя по показаниям Пронина, если Балашова и Мягкая находились в отпуске, то за этот период они не получали деньги. Во время следствия по делу Пронин полностью признал свою вину.

Андрей Пронин подтвердил, что давал эти показания добровольно.

«Эти показания соответствуют действительности?» - спросила судья.

«В какой-то мере да», - неопределенно сказал Пронин.

«В какой мере?» - уточнила Екатерина Канаева.

«Сказал, что я все равно незаконные действия осуществлял, осознал, и понял, и признался»,

- неуверенно ответил Пронин.

«Как нам относиться к вашим показаниям, которые вы дали сегодня? Я что-то не пойму. И там все хорошо, и здесь все хорошо. Так не получится», - Закатов обратил внимание на то, что свидетель пытается уклониться от четких ответов в суде.

«Не знаю, как получится», - тяжело вздохнул свидетель.

Андрей Закатов спросил у свидетеля, какое преступление, по его мнению, тот совершил?

«Передавал деньги», - сказал Пронин.

Адвокат вновь вернулся к сакраментальному для данного судебного заседания вопросу, который свидетелю уже не раз задавали: «А за что?»

«Я не знаю», - твердо стоял на своей позиции Андрей Пронин. Он сказал, что «в таком виде они не должны были передаваться». Свидетель рассказал, что предлагал Балашовой официально устроиться в компанию «Диетгрупп» на работу: «Дважды она отказала».

Анатолий Хоменя представил ситуацию таким образом, что признательные показания Пронин дал в обмен на прекращение уголовного преследования. Максим Геньба возразил, мол, представлять ситуацию под этим углом зрения некорректно, так как возможность прекращения уголовного преследования в отношении посредника, передающего взятку, предусмотрена действующим законодательством.

Во время судебного заседания были допрошены еще два свидетеля, которые не добавили ничего нового, так как не могли ответить на самые важные вопросы, ссылаясь либо на незнание, либо на плохую память. Следующее судебное заседание состоится уже в 2024 году.