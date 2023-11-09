Бывший руководитель «Диетгрупп» скрылся за границей

Текст и фото: Антонина Кябелева

9 ноября в Петрозаводском городском суде продолжилось рассмотрение уголовного дела, возбужденного в отношении врача-диетолога Республиканской больницы имени В.А. Баранова Людмилы Балашовой, обвиняемой в получении на протяжении нескольких лет взяток от компании ООО «Диетгрупп». Деньги, по версии следствия, выплачивались Балашовой за то, что она фактически защищала коммерческие интересы компании, которая занималась и занимается организацией питания в республиканской больнице. В частности, в вину врачу-диетологу ставится замена дорогостоящих продуктов на более дешевые и рассмотрение жалоб больных на плохое питание в пользу ООО «Диетгрупп».

Общественный резонанс это дело вызвало по нескольким причинам. Во-первых, любой может оказаться в больнице и столкнуться с плохо приготовленной или некачественной едой. Во-вторых, ООО «Диетгрупп» сегодня готовит для более десяти различных лечебных учреждений Карелии, что, безусловно, еще больше привлекает внимание к работе этой коммерческой структуры. В-третьих, интерес к судебному процессу связан с недавним скандалом в школе № 55, где недавно питание детей доверили ООО «Диетгрупп».

Невкусная, плохо приготовленная еда из недорогих продуктов – это претензии, которые лежат на поверхности. По версии стороны обвинения, за ними скрываются вполне определенные схемы, благодаря которым пациенты не получали полноценное лечебное питание, а компания зарабатывала деньги.

На протяжении двух последних заседаний суд пытался завершить допрос важного свидетеля Андрея Пронина, который начал давать показания 13 сентября. На тот момент Пронин являлся управляющим ООО «Диетгрупп». Именно он передавал деньги Балашовой. Пронин рассказал, что они были включены в его зарплату. Он тоже, как и учредитель фирмы «Диетгрупп» Станислав Мишичев, написал явку с повинной. Завершить допрос Пронина 13 сентября не удалось, и его должны были продолжить на следующем заседании. Но на него Андрей Пронин уже не явился.

Была надежда, что он придет в суд 9 ноября. Но свидетель не появился. Адвокат Балашовой Анатолий Хоменя рассказал, что, по его информации, с 1 ноября 2023 года Пронин уже не является управляющим ООО «Диетгрупп».

Секретарь суда доложила, что Андрей Пронин на телефонные звонки не отвечает:

«Как мне стало известно, свидетель Пронин находится за границей».

Прокурор Дмитрий Егоров обратился с ходатайством о принудительном приводе свидетеля в суд.

Так как бывший управляющий «Диетгрупп» уклоняется от явки в суд, судья Екатерина Канаева постановила оформить привод Пронина на следующее заседание, которое намечено на 27 ноября.

Тем временем суд допросил еще двух свидетелей – начальника отдела финансового контроля Центра бухгалтерского учета и организации закупок при Минздраве Карелии Марию Немешаеву и палатную сестру нейрохирургического отделения республиканской больницы Александру Верещагину.

Немешаева рассказала, что в ходе плановой проверки республиканской больницы были выявлены нарушения в организации питания. В частности, рассказала свидетель, буквально через месяц после заключения контракта между больницей и ООО «Диетгрупп» в него были внесены изменения, и говядину в меню заменили на замороженные котлеты длительного хранения, которые, считает Немешаева, «в лечебном питании применять нельзя». К тому же из контракта были исключены фрукты, кроме яблок для больных, страдающих диабетом. А такие овощи, как помидоры и огурцы, в контракт вообще не попали.

По мнению Марии Немешаевой, в республиканской больнице не было организовано необходимого контроля за деятельностью «Диетгрупп», так как компания не предоставляла данных о количестве использованных продуктов, как это было прописано в контракте. По этой причине нельзя было рассчитать, выполняла ли компания нормы по питанию пациентов или нет.

Александра Верещагина вспомнила ситуацию, которая легла в основу письменной жалобы на качество ужина, когда пациенты отделения отказались есть полусырую запеканку и недожаренные котлеты.

«Поэтому пациенты остались голодными»,

- сказала Верещагина.

Она объяснила, что никакой другой еды взамен предоставлено не было.

«Что с этой творожной запеканкой было не так?» - поинтересовался Хоменя.

«Она была внешне непригодная и она была сырая. Она должна какую-то форму иметь. В нашем представлении. Пациенты сказали, что она была не приготовлена, что была какая-то каша в тарелках»,

- ответила свидетельница.

По ее словам, «все тарелки были возвращены с этой запеканкой».

Как выяснилось в ходе судебного процесса, после долгих разбирательств с этой жалобой в больнице пришли к выводу, что еда была удовлетворительной.

Свидетельница вспомнила, что были случаи, когда еда была холодная, пациенты жаловались на качество селедки, которую пришлось менять на другой продукт, а однажды летом привезли тухлые куриные яйца. Однако, судя по воспоминаниям свидетельницы, которая работает в отделении с 2020 года, письменная жалоба составлялась при ней только однажды.

Рассмотрение дела будет продолжено, и, видимо, принесет нам еще много подобных "приятных" открытий.