Краснокнижный зверек приходит к людям в карельское село

Отпечатки следов ласка оставила в Крошнозере. Там же она попала и в объектив камеры смартфона.

«Я ласку заметила прошлой зимой на берегу. Там было много ее следов, а потом она и сама объявилась. А вчера она просто подошла к моим галошам. От неожиданности я даже пискнула. Зверек спрятался, а потом вышел вновь. Ласка бродила по дачному участку, не боясь звуков работающих инструментов. Живности в деревне ни у кого нет, поэтому вреда она не принесет. Я ее прогонять не стану — грызуны и змеи с участка уйдут», — рассказала о необычном госте Надежда Николаенко.

Ласка занесена в Красную книгу Карелии. Несмотря на маленькие размеры, длина ее тела достигает всего 18 сантиметров, этот зверек считается самым кровожадным животным в мире.

Дикая охотница легко справляется с грызунами, кротами, ящерицами, лягушками, любит рыбу. Ей под силу уничтожить гадюку или ужа. Особым лакомством для хищницы служат кролики и куры, поэтому она может нанести большой вред домашнему хозяйству. // Фото Надежды Николаенко