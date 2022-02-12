Экономист озвучил новые льготы для российских пенсионеров в 2022 году

Для пожилых россиян доступен ряд льгот. В этом году пенсионеров освобождают от уплаты некоторых пошлин и платежей, поделился с агентством «Прайм» доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

По словам эксперта, пенсионерам не нужно платить пошлины за нотариальное удостоверение доверенности на получение пенсии и оформление свидетельства по наследованию дома, в случае совместного проживания с наследодателем. Пенсионерам не нужно платить за обслуживание банковской карты платежной системы «Мир».

Важной льготой будет освобождение от уплаты земельного налога и налога на имущество, пенсионерам сохранены льготы на оплату ЖКХ. Экономист подчеркнул, что освобождение от земельного налога возможно при наличии земельного участка, не превышающего 6 соток. Если пенсионер владеет несколькими земельными участками, то льгота распространяется только на один из них.

По словам Гиринского, существует льгота по газификации земельного участка до его границ. Во многих регионах пенсионерам не нужно платить за поездку в общественном транспорте. Приставы не смогут взыскивать долги в случае если у пенсионера минимальная пенсия.

С 1 февраля россияне, достигшие пенсионного возраста, могут получать социальную поддержку в натуральной и денежной формах, включая бесплатную одежду, обувь, продукты и так далее. (фото pixabay.com, anaterate)