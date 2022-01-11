Экономист допустил введение продуктовых карточек в России

Рост цен может привести к введению продуктовых карточек в России. Их предполагается выдавать малообеспеченным гражданам, рассказал РИА Новости глава Института экономики РАН Руслан Гринберг.

Экономист заявил, что в таком решении нет ничего страшного или позорного, как считают многие россияне. Система карточек используется во многих странах, в том числе в США.

Гринберг признал, что если цены в России продолжат расти, у правительства будет только два решения.

Первое – субсидировать производителей самых необходимых продуктов. Второе – вводить карточки для бедного населения. // Фото: mohamed_hassan/Pixabay.com