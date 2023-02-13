Ефремов решил не просить о досрочном выходе на свободу

Актер Михаил Ефремов передумал просить суд о досрочном освобождении из колонии, в которой он отбывает наказание за смертельное ДТП. Об этом сообщает РИА Новости.

Заслуженный артист России подал ходатайство о замене оставшегося срока на принудительные работы в конце января. Заседание по рассмотрению этого вопроса было назначено на 17 февраля, однако сегодня, 13 февраля, актер подал новое ходатайство о прекращении рассмотрения этой просьбы.

Михаил Ефремов был приговорен к семи с половиной годам лишения свободы за пьяное ДТП, которое он совершил в центре Москвы 8 июня 2020 года. В аварии погиб человек. Артист отбывает наказание в колонии в Белгородской области. // Фото: freepik.com