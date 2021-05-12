Эфириум подрос за последние дни на 10%

Для тех, кто работает с криптовалютой Эфириум, есть хорошие новости. За последние несколько дней данный вид виртуальной валюты «подрос» на целых 10%, существенно расширив горизонт возможностей майнеров. Такое положение вещей привело к росту популярности Эфириума, что подтверждают данные, размещаемые на биржах криптовалют в реальном времени.

Буквально за последние сутки Эфириум претерпел некоторые изменения. Данный вид криптовалюты торговался на уровне $4.220.80 в утреннее время и в течение суток смог вырасти до 10.45%. Это самый резкий дневной рост виртуальной валюты за последнее время. В итоге рыночная капитализация Эфириума возросла до $490.91B, на 19.37% по сравнению с другими видами виртуальной валюты. Причем, ранее Эфириуму удавалось достичь максимальной отметки лишь $479.29B.

За последнюю неделю Эфириум показал стабильный рост объема в пределах gained-pct. Объем криптовалюты составил $51.25B или 21.87% от всего объема криптовалют.

Напоминаем, Эфириум является программной платформой с открытым исходным кодом, в основе которой лежит блокчейн. Сегодня данная криптовалюта является одной из наиболее популярных. Эксперты пророчат Эфириуму большое будущее «мирового компьютера».

Создателем Эфириума является Виталий Бутерин, российско-канадский программист. Платформу, работа которой положена в основу функционирования виртуальной валюты, Виталий создал еще в 19 лет. В 2013 году программист задался целью обеспечить блокчейн полноценным встроенным механизмом программирования. Идея ученого не была одобрена командой. Однако спустя определенное время Бутерину удалось внедрить свою разработку в жизнь. В итоге, новая виртуальная валюта была обеспечена смарт-контрактами. И именно этот механизм стал основной отличительной чертой и преимуществом Эфириума перед другими криптовалютами.

Впоследствии новой криптовалюте удалось завоевать доверие общественности, а для управления ею в 2014 году была создана отдельная некоммерческая организация Ethereum Foundation. Уже к концу года была сформирована система, состоящая из большого количества компьютеров, на которых был запущен новый протокол. Перспективная криптовалюта привлекла многих разработчиков, которые занялись разработкой базовых технологий и дополнительных приложений поверх блокчейна.

Сегодня Бутерин возглавляет исследовательскую группу Эфириума.

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