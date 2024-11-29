Единственный в России конкурс для кантелистов прошел в Петрозаводске

Единственный в России профильный конкурс для исполнителей музыки на кантеле прошел в Петрозаводске. В этом году конкурс уникален еще и тем, что в нем участвовали семейные ансамбли.

Среди членов жюри - доценты из Петрозаводской консерватории и Российской академии музыки имени Гнесиных. Признались, что судили строго, но справедливо.

Что можно сыграть на кантеле? - спросите вы. Ответим: все. Даже музыкальную композицию «Подвигу твоему, Ленинград, слава!» в аранжировке Елены Магницкой.

А где за пределами Карелии играют на нашем национальном инструменте и кто этих любителей музыки обучает - в нашем сюжете. Смотрите, а главное - слушайте! // Видео: телеканал "Ника плюс".