Единственный магазин горел в карельском поселке минувшей ночью

Сегодня ночью в 3 часа 30 минут на пульт Единой службы спасения-01 Муезерского района поступило сообщение о том, что в поселке Тикша горит продовольственный магазин, расположенный в деревянном здании. На место происшествия по тревоге выехали пожарные из поселков Ругозеро и Ледмозеро, сообщает источник, близкий к МЧС по РК.

Тем временем местные жители, понимая, что до ближайшей пожарной части почти 30 километров, и рассчитывать на скорую помощь профессионалов не приходится, приняли все меры, чтобы сдержать огонь поручными средствами и спасти единственный продовольственный магазин в поселке. С этой сложной задачей они справились.

Когда, преодолев значительное расстояние, первые пожарные прибыли к месту вызова, то горело только подсобное помещение магазина. С огнем профессионалы справились быстро. В результате пожара была повреждена стена подсобного помещения на площади 12 квадратных метров. Магазин общими усилиями был спасен.

По какой причине произошел этот ночной пожар, сейчас устанавливают специалисты. Фото pixabay.com/12019