14 декабря 2021, 07:09
Жители Питкяранты мерзнут в своих квартирах
По техническим причинам были снижены параметры теплоснабжения городской системы
Жители Питкяранты зимой остались без отопления. Как сообщила накануне утром администрация Питкярантского района, по техническим причинам были снижены параметры теплоснабжения городской системы.
Коммунальщики вели работы по устранению аварии. В течение дня параметры теплоснабжения обещали вернуть в норму.
Однако, как пишут в полночь жители города, отопления в квартирах нет. Стоит холод, люди замерзают зимой без тепла. Фото pixabay.com/ri