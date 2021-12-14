Жители Питкяранты мерзнут в своих квартирах

Жители Питкяранты зимой остались без отопления. Как сообщила накануне утром администрация Питкярантского района, по техническим причинам были снижены параметры теплоснабжения городской системы.

Коммунальщики вели работы по устранению аварии. В течение дня параметры теплоснабжения обещали вернуть в норму.

Однако, как пишут в полночь жители города, отопления в квартирах нет. Стоит холод, люди замерзают зимой без тепла. Фото pixabay.com/ri