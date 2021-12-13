13 декабря 2021, 21:37
Черный дым и мощное пламя: пожарные показали, как боролись с огнем
На севере Карелии полыхал резервуар с остатками горючей жидкости
Утром в понедельник в Кемском районе вспыхнул металлический резервуар, в котором были остатки горючей жидкости. Фотографии и видео с места ЧП опубликовала группа кемских пожарных.
Сигнал о возгорании в районе улицы Северная Пуэтная поступил 13 декабря в 11:27.
С огнем боролись восемь спасателей. Из неэксплуатируемого резервуара в воздух поднимался черный дым, вырывалось пламя. Пожар хоть и произошел на открытой территории, но вблизи росли деревья.
Прибывшие спасатели стали заливать мощное пламя. Как кемские огнеборцы подчинили стихию, показано в коротком видео. Возгорание ликвидировали в 14:12.