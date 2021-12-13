Дачный дом полыхал под Петрозаводском

Почти семь часов потребовалось огнеборцам, чтобы справиться с пожаром в местечке Пиньгуба в Прионежском районе.

Сигнал о пожаре в дачном доме поступил к спасателям в понедельник, 13 ноября, в 07:36. Сообщалось о возгорании в СНТ «Радуга».

К приезду спасателей деревянное строение было полностью охвачено огнем. Снимки огненного ЧП появились в группе «Пожарной части-75 Соломенное». Пожар удалось ликвидировать лишь днем, в 14:16.

От постройки практически ничего не осталось. Спасатели сделали фотографию о выполненной работе на фоне пепелища.

«Судя по финальной фотке, если бы ничего не делать, то такой же результат был бы. Но парни молодцом!» - написал один из подписчиков в паблике.