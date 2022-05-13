Двухлетний ребенок вернулся из детского сада в Петербурге и умер

В Санкт-Петербурге двухлетняя девочка внезапно умерла после посещения детского сада. Об этом сообщает РЕН-ТВ.

Отмечается, что в детском саду у ребенка поднялась температура, и мать забрала ее домой. Ночью у девочки появились хрипы в дыхании, была вызвана скорая помощь. Медики полчаса пытались реанимировать малышку, но ничего не вышло - она умерла.

Согласно медицинским документам, у девочки был врожденный порок сердца. При этом по результатам судебно-медицинского исследования дошкольница скончалась от острой респираторной вирусной инфекции.

Семья умершей характеризуется как положительная, на учете не состоит. Фото: iz.ru