Двух пьяных пассажиров сняли с поездов в Карелии

Несколько путешественников не смогли продолжить поездку в поезде из-за неподобающего поведения. Нарушителей общественного порядка забрала транспортная полиция Карелии.

Так, 34-летний житель Ростовской области, перебрав алкоголя, ругался матом в поезде «Мурманск-Санкт-Петербург». Поездка россиянина завершилась на станции в Медвежьегорске.

Еще одного нетрезвого 30-летнего пассажира сняли с поезда «Москва-Мурманск» в Кеми. Пассажирам грозит административный арест до 15 суток.

Кроме того, полиция оштрафовала пассажиров, закуривших в поездах. Всего с начала года в Карелии транспортная полиция выявила 248 административных правонарушений в поездах. (фото hibiny.com)