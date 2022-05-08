08 мая 2022, 10:39
Двух пьяных автомобилистов и одного мотоциклиста поймали в Карелии
Инспекторы ГИБДД в праздничные дни ищут нетрезвых водителей
Патрули сотрудников ДПС дежурят в праздники на дорогах разных районов республики. Троих нетрезвых за рулем уже задержали, передает Госавтоинспекция Карелии.
В частности, жителя села Янишполе на автомобиле ВАЗ заметили с признаками алкогольного опьянения. Алкотестер подтвердил предположения полицейских. Показания устройства соответствовали 1,93 мг/л.
Остановили также жителя Пряжи на «Ладе Ларгус» и выявили у мужчины признаки опьянения.
На дороге «Педасельга - Ладва Ветка» засекли пьяного мотоциклиста. В выдыхаемом им воздухе обнаружили 1.49 мг/л алкоголя.
Все нарушители по суду заплатят в сумме тридцати тысяч рублей и временно лишатся прав. // Фото: ГИБДД Карелии