Двух пациенток с патологией легких выявили во время воскресной акции

Исследование легких в минувшее воскресенье прошли 26 женщин и 19 мужчин, то есть 45 человек. Их обследовали в Республиканском противотуберкулезном диспансере, рассказал министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Благодаря бесплатной и своевременной диагностике у двух женщин нашли патологию. Их сегодня вызвали к фтизиатру на прием и проведут дополнительное обследование.

Напомним, теперь жители Карелии смогут сделать флюорографию без записи в каждое первое воскресенье месяца. // фото: freepik.com