Мост через Олонку в Большаково начнут ремонтировать в этом году

Жители Олонецкого района с нетерпением ждут, когда приведут в порядок мост через реку Олонка. Об этом они спросили главу Карелии Артура Парфенчикова в преддверии посвященного развитию района совещания.

- Когда же наконец будет ремонт моста через речку Олонка в Большаково,

- написали люди.

Им ответили в Минтрансе РК, что реконструкцию переправы запланировали начать уже в текущем году. Речь идет о мосте на 26-м километре трассы «Олонец-Питкяранта-Леппясилта». Работы собираются завершить в 2025 году. // фото: ГКУ РК «ОПС по Олонецкому району»/ВКонтакте