Неврологическое отделение открыли в железнодорожной больнице

Новое терапевтическое отделение по профилю неврологии появилось в железнодорожной больнице в Петрозаводске. Здесь уже со следующей недели будут принимать пациентов, сообщили в службе корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги.

Отделение рассчитано на 18 коек, здесь будут принимать в том числе по полисам ОМС и ДМС. В течение года планируют оказывать помощь до 400 пациентам. Также пациентов будут принимать платно.

Поскольку в Карелии есть дефицит неврологических коек, отделение успешно впишется в систему оказания помощи больным по профилю. Палаты рассчитаны на 1-2 человек, в них есть санузлы.

Предусмотрены медикаментозное лечение, физиотерапевтическая помощь, восстановительные процедуры, а диагностическое обследование при необходимости можно будет пройти в основном корпусе больницы. // фото: ОЖД