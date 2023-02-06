Компьютерные курсы для пенсионеров организовали в Карелии

Обучение компьютерной грамотности пенсионеров и людей с инвалидностью возобновят в Карелии. Курсы будут проходить на базе Кооперативного техникума и Карельского института развития образования, сообщили в пресс-службе мэрии.

Набирают группы по 10 человек, обучение пройдет в феврале-марте. Слушателей научат основам пользования компьютером и другими гаджетами, например, заходить на портал «Госуслуги».

Все занятия бесплатные, но пройти можно только один курс в год. Иногородним участникам предоставят возможность жить в общежитии Карелреспотребсоюза на льготных условиях.

Подать заявление на зачисление в группу можно в любой клиентской службе СФР или в Отделении СФР по Карелии. // фото: freepik.com