Двух наркодилеров задержали в Карелии

В Кеми задержаны 30-летний и 35-летний мужчины, распространявшие в городе наркотики. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

Известно, что подозреваемые приехали на север Карелии на заработки из соседнего региона. Они заказывали запрещенные вещества в нелегальном Интернет-магазине, забирали наркотики в родном городе, затем привозили их в Кемь и распространяли среди новых знакомых.

Полиция пресекла наркотрафик. Оперативники при силовой поддержке отряда «Гром» задержали подозреваемых. При обыске у них нашли крупный запас готовых к реализации запрещенных веществ.

Возбуждены уголовные дела. Мужчинам грозит до 15 лет лишения свободы. Фото foto-mvd.ru