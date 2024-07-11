11 июля 2024, 15:15
Происшествия

Двух девушек объявила в розыск полиция Петрозаводска

Стражи порядка карельской столицы просят помощи у горожан

Полиция Петрозаводска объявила в розыск двух девушек, запечатленных на видео. Ориентировка опубликована на сайте МВД по РК.

По данным правоохранителей, эти люди подозреваются в краже денег с чужой банковской карты. Их личности пока не установлены.

Всех, кто узнал этих девушек, просят звонить по телефону полиции: 8981 405 59 96. Конфиденциальность гарантируется. // Фото: МВД

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