Двух девушек объявила в розыск полиция Петрозаводска

Полиция Петрозаводска объявила в розыск двух девушек, запечатленных на видео. Ориентировка опубликована на сайте МВД по РК.

По данным правоохранителей, эти люди подозреваются в краже денег с чужой банковской карты. Их личности пока не установлены.

Всех, кто узнал этих девушек, просят звонить по телефону полиции: 8981 405 59 96. Конфиденциальность гарантируется. // Фото: МВД