Подросток из Костомукши оказался ночью один на острове

Глубокой ночью 11 июля на пульт диспетчерской службы 2-го Пожарно-спасательного отряда Костомукши поступила просьба о помощи. Звонила мать 16-летнего подростка, который застрял на острове.

Как мальчик оказался на острове в озере Контокки один, неизвестно. Но выбраться оттуда сам он не смог, мать позвонила уже около трех часов ночи.

На место ЧП выехали сотрудники инспекторского участка ГИМС Костомукши. Подростка доставили на берег. В инспекторском участке Центра ГИМС ГУ МЧС России по Карелии попросили всех родителей контролировать своих детей. // фото: «Петрозаводск говорит»