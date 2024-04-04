Двоих любителей шпрот задержали в Питкяранте

Сотрудники сетевого магазина в Питкяранте вызвали силовиков утром в среду, 3 апреля. Двое покупателей пытались пронести мимо кассы шпроты, сообщили в пресс-службе Росгвардии Карелии.

Инцидент произошел в торговой точке на улице Пушкина. Мужчины взяли несколько банок шпрот с прилавка и с ними миновали кассу. Правонарушителей задержали еще до приезда наряда.

Задержанными за попытку кражи оказались 45-летний и 55-летний местные жители. Их доставили в отделение полиции. // фото: freepik.com