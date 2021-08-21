Двое жителей Карелии победили в грантовом конкурсе «Таврида»

Жители Карелии победили в конкурсе грантов в рамках форума «Таврида». Итоги всероссийского конкурса молодежных проектов подвели в Крыму. Всего на конкурс было представлено 35 проектов. Комиссия экспертов же рекомендовала к присуждению грантовых средств всего десять проектов на общую сумму 5 миллионов 80 тысяч рублей.

В число призеров вошли Александра Бурянина и Сергей Дорошин из Карелии, сообщили в пресс-службе форума. Александра Бурянина представила проект «Фестиваль любительских студенческих и молодежных театров «Т-АРТ» – 6». Девушка выиграла 350 тысяч рублей на его реализацию.

Сергей Дорошин презентовал проект «Я — жонглер!» и выиграл 150 тысяч рублей на его проведение. По словам призера, он хочет сделать жонглирование максимально доступным для всех желающих.

В рамках проекта еженедельно будут проходить мастер-классы и открытые тренировки, участники которых отработают простые цирковые трюки. Также Сергей Дорошин планирует записать десять видео-уроков, которые выложат в Сеть. (фото источника)