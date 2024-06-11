Двое жителей Карелии напились и пошли на преступление

В полицию Олонца обратились сотрудники продуктового магазина. При просмотре записей камер наблюдения они обнаружили кражу товара, сообщает пресс-служба МВД по РК.

По данным следствия, под подозрение попали двое мужчин. В день кражи они выпивали. Когда спиртное закончилось, 53-летний и 46-летний горожане решили пополнить запасы, но денег почти не было. Тогда они пришли в магазин, спрятали алкоголь в рюкзак и ушли. Для виду они купили на кассе пачку сигарет.

Дальнейшую судьбу мужчин решит суд. В процессе следствия они активно способствовали раскрытию преступления. // Фото «Петрозаводск говорит»