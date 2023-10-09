Двое водителей в Петрозаводске ездили на автомобилях умерших людей

На дорогах Петрозаводска в прошлые выходные инспекторы ДПС остановили двоих автомобилистов. Они ездили на машинах покойных, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

Подобная езда считается нарушением, даже если водитель вписан в страховку.

У горожан изъяли регистрационные документы на автомобили и сняли госномера. Им предстоит заплатить штраф. // фото: ГИБДД Петрозаводска