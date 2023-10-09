09 октября 2023, 21:43
Двое водителей в Петрозаводске ездили на автомобилях умерших людей
С машин в карельской столице сняли номера и изъяли у автомобилистов документы
На дорогах Петрозаводска в прошлые выходные инспекторы ДПС остановили двоих автомобилистов. Они ездили на машинах покойных, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.
Подобная езда считается нарушением, даже если водитель вписан в страховку.
У горожан изъяли регистрационные документы на автомобили и сняли госномера. Им предстоит заплатить штраф. // фото: ГИБДД Петрозаводска