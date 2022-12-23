Двое мужчин умерли после ужина у матери в Москве

В Москве двое мужчин умерли после позднего ужина. О происшествии сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, сообщение об инциденте поступило в полицию утром 22 декабря. Прибывшие в одну из квартир столицы правоохранители обнаружили тела 35-летнего и 24-летнего мужчин. Первый был сыном хозяйки квартиры, второй - квартирантом.

Как рассказала владелица квартиры, мужчины работали грузчиками. Накануне они поздно вернулись с работы, она накормила их ужином, после чего те отправились спать. Утром они не встали на работу, и женщина решила их разбудить, но обнаружила мертвыми. Она уточнила, что вечером после ужина квартирант жаловался на тошноту, ее сын чувствовал себя нормально.

Причины и обстоятельства смерти мужчин выясняются. // Фото: unsplash.com