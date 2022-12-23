Машинист следовавшего в Петербург поезда умер в пути

В Ленинградской области машинист поезда умер в пути. Об этом сообщает 47news.

По данным издания, трагедия произошла утром 22 декабря на станции Отрадное. Там остановилась электричка Мга - Санкт-Петербург. Машинист поезда пожаловался на плохое самочувствие. Прибывшие на место медики констатировали смерть мужчины.

Электричка отправилась в Северную столицу под управлением другого машиниста. Поезд в итоге опоздал на полтора часа. // Фото: freepik.com