23 декабря 2022, 09:45
Машинист следовавшего в Петербург поезда умер в пути
В Ленобласти выясняют обстоятельства смерти работника железной дороги
В Ленинградской области машинист поезда умер в пути. Об этом сообщает 47news.
По данным издания, трагедия произошла утром 22 декабря на станции Отрадное. Там остановилась электричка Мга - Санкт-Петербург. Машинист поезда пожаловался на плохое самочувствие. Прибывшие на место медики констатировали смерть мужчины.
Электричка отправилась в Северную столицу под управлением другого машиниста. Поезд в итоге опоздал на полтора часа. // Фото: freepik.com