Соседка сделала пенсионеру замечание, он отрубил ей голову топором

Жительницу Тихвина убил 68-летний сосед, которому она осмелилась сделать замечание. Тело с многочисленными ранами и отрубленной головой нашли 22 декабря у него дома, рассказали правоохранители 47news.

Когда 43-летняя женщина пришла к соседу и сделала ему замечание, мужчина пришел в ярость. Он напал на соседку, убил ее, а потом отрубил голову топором.

Позднее у него нашли несколько ножей и два топора. Возбуждено уголовное дело. По некоторой информации, расправа произошла на глазах у 8-летнего ребенка. // фото: freepik.com