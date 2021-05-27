Двое мужчин обокрали беспомощную старушку в Карелии

В полицию Кондопоги обратилась 80-летняя женщина. Она рассказала, что из ее квартиры похищен телевизор, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Пенсионерка - пожилая женщина с ограниченными возможностями. Дверь в ее квартиру всегда открыта. В один из дней к ней пришли двое мужчин и забрали телевизор, а старушка ничем не смогла им помешать.

Оперативники предположили, куда могло быть сдано украденное. На месте они обнаружили двух мужчин - 48 и 39 лет - с телевизором в руках. Они признались в краже и рассказали, что похищенное хотели продать, а деньги потратить на алкоголь.

Телевизор изъят и возвращен владелице. Возбуждено уголовное дело о краже по предварительному сговору. Фото nashbryansk.ru