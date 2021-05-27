Женщину до смерти забили в ходе семейной ссоры в Петрозаводске

В смерти женщины в Петрозаводске обвиняют 59-летнего мужчину. Ему инкриминируют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Как предполагают в Следкоме Карелии, в декабре 2020 года мужчина выпивал со своей сожительницей. Между ними произошла ссора. Мужчина, по версии следователей, жестоко избил женщину. Потерпевшая скончалась от множественных телесных повреждений.

Мужчину заключили под стражу. Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд. Обвиняемому может грозить до 15 лет лишения свободы. (фото ura.news)