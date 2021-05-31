Двое мужчин и женщина умерли от коронавируса в Карелии

В Карелии подтверждены еще три смерти от коронавируса. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

В Госпитале для ветеранов войн скончался житель Беломорска 1948 года рождения, в Медвежьегорской ЦРБ умерла жительница Пудожа 1936 года рождения, в Беломорской ЦРБ скончался житель Лоухи 1958 года рождения. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

За минувшие сутки коронавирусная инфекция выявлена в Карелии у 58 человек. Из этого числа заболевших - 58 человек, из них 11 имеют симптомы средней тяжести. Выздоровели еще 58 человек. Фото twimg.com