Управляющий Отделением Пенсионного фонда по Карелии ответит на вопросы

Во вторник, 1 июня, Отделение Пенсионного фонда России по РК проведет горячую линию для жителей республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Общаться со всеми желающими будет управляющий Отделением ПФР Юлия Ермакова. Она ответит на вопросы, касающиеся пенсионного законодательства и работы территориальных органов Пенсионного фонда.

Жители Карелии могут звонить с 10 до 12 часов по телефону в Петрозаводске (814-2) 79-55-00. Фото vesti-sudak.ru