31 мая 2021, 09:06
Управляющий Отделением Пенсионного фонда по Карелии ответит на вопросы
ПФР проведет горячую линию для жителей республики
Во вторник, 1 июня, Отделение Пенсионного фонда России по РК проведет горячую линию для жителей республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Общаться со всеми желающими будет управляющий Отделением ПФР Юлия Ермакова. Она ответит на вопросы, касающиеся пенсионного законодательства и работы территориальных органов Пенсионного фонда.
Жители Карелии могут звонить с 10 до 12 часов по телефону в Петрозаводске (814-2) 79-55-00. Фото vesti-sudak.ru