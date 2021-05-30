В мэрии дадут консультации по вопросам материнства и детства

В администрации города будут открыты телефонные линии по теме семьи и детства, сообщает паблик «Администрация Петрозаводского городского округа».

На вопросы горожан ответят:

31 мая с 14:00 до 15:00 – заместитель главы администрации, председатель комитета социального развития Любовь Иконникова, телефон - 71-33-07;

1 июня с 15:00 до 17:00 – заместитель председателя комитета социального развития, начальник управления образования Светлана Пахомова, телефон -71-33-10;

2 июня с 09.00 до 13.00 – заместитель начальника управления по вопросам семьи и детства Раиса Петропавловская, телефон - 71-34-38. // Фото: metallurg-sochi.ru