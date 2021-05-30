Кому положены выплаты на детей и как их оформить

Выплаты на детей – это помощь от государства родителям несовершеннолетних, сообщает РИАНовости.

Социальная поддержка регулируется федеральным законом № 81 "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей". Кроме того, регионы имеют право самостоятельно помогать семьям с детьми.

Кому положены выплаты на детей

Большая часть пособий полагается матери, отцу или же другому взрослому человеку, ухаживающему за ребенком. При этом почти все выплаты начисляют вне зависимости от того, работает ли получатель или же является безработным. Часть денег полагается только матерям.

Единовременная выплата на детей

Семья ребенка имеет право на несколько выплат, которые начисляются единожды. Одно из них – единовременное пособие при рождении малыша.

Эти деньги может получить один из родителей независимо от того, кто именно уйдет в отпуск по уходу за ребенком. Также неважно, работает получатель или же является безработным.

Полагается женщине с ребенком и пособие по беременности и родам – декретные выплаты. Средства начисляют один раз перед уходом в отпуск по уходу за малышом, чтобы компенсировать потерю зарплаты будущей мамы.

Пособие по беременности и родам имеют право получить женщины, если являются:

студентками очной формы обучения;

официально трудоустроенными;

военнослужащими;

безработными, уволенными при ликвидации фирмы;

ИП, адвокатами, нотариусами, которые добровольно платят взносы на обязательное социальное страхование.

После наступления 30 недель беременности в женской консультации выдают листок нетрудоспособности, который позволяет работающей будущей роженице получать выплаты в размере среднемесячного заработка, - пояснила юрист.

Кроме того, после рождения ребенка выплачивается материнский (семейный) капитал, который можно направить:

на улучшение жилищных условий;

на оплату образовательных услуг для детей;

на социальную адаптацию детей-инвалидов;

на накопительную пенсию матери;

на ежемесячную выплату из средств материнского капитала.

Еще одна выплата - за раннюю постановку за учет. Она назначается, если беременная женщина встает на учет в женскую консультацию на сроке до 12 недель. В настоящее время средства начисляются единожды, однако госдума приняла поправки в законодательство относительно этих выплат.

"С июля 2021 года женщины, вставшие на медицинский учет в ранние сроки беременности, будут получать не единовременное, а ежемесячное пособие. Выплата составит 50% от прожиточного минимума в субъекте РФ. Право на эту выплату будут иметь гражданки, размер среднедушевого дохода семей которых не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в субъекте РФ",

- пояснила юрист Маргарита Булавина.

Ежемесячные выплаты на детей

Основное ежемесячное пособие на детей в России - это выплаты по уходу за ребенком. Их могут получать не только матери, но и отцы, а также другие люди, осуществляющие уход за ребенком вместо официальной работы – в декретном отпуске.

Выплаты на детей до 1,5 лет

По закону, ежемесячное пособие по уходу за малышом выплачиваются родителю до достижения ребенком возраста полутора лет. Средства начисляются как официально трудоустроенным гражданам, так и тем, кто не работал. Трудоустройство влияет только на размер пособия.

Выплаты на детей до 3 лет

До 2020 года в России родители детей в возрасте от 1,5 до 3 лет получали компенсационную выплату по уходу за ребенком в размере 50 рублей. С 2020-го ее отменили, но не для всех. Средства могут и дальше получать родители малышей, родившихся до 1 января 2020 года.

Компенсационное пособие с 2020 года заменили ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка. Раньше такое пособие можно было получать до 1,5 лет, но в настоящее время - до трех. Назначают его при наличии ряда условий.

Ежемесячную выплату может получать гражданин РФ, у которого первый или второй ребенок родился или усыновлен с 1 января 2018 года. При этом доход получателя не может быть больше двух региональных прожиточных минимумов на каждого члена семьи. Также заявитель должен постоянно проживать на территории страны а его ребенок - иметь аналогичное гражданство.

"Во время отпуска по уходу за ребенком родитель не может работать полный рабочий день, иначе потеряет право на выплату ежемесячного пособия. При этом закон разрешает подрабатывать на неполную ставку или работать на дому. Поскольку пособие по уходу за ребенком — это 40% от заработка, то работодателю и работнику следует рассчитать такое количество рабочих часов, чтобы женщина зарабатывала 60% от прежней зарплаты",

- пояснила юрист.

Выплаты на детей до 7 лет

Могут получать все семьи при соблюдении одного условия - среднедушевой доход на члена семьи не должен превышать однократного размера прожиточного минимума.

Выплаты на детей до 16 лет

Новые выплаты на детей ввели в России с 1 июля 2021 года. Это ежемесячное пособие на детей с 8 до 16 лет включительно. Его будут выплачивать неполным семьям с доходом ниже прожиточного минимума по региону. Размер выплаты составит 50% от прожиточного минимума для детей в субъекте РФ, соответственно выплата будет расти.

Единственным родителем, имеющим право получить пособие, признается тот, кто указан в свидетельстве о рождении малыша, при условии, что документе отсутствуют данные о втором родителе или сведения об отце внесены по заявлению матери ребенка, либо в случае, если второй родитель умер, признан безвестно отсутствующим или объявлен умершим.

Если в семье несколько детей в возрасте от 8 до 16 лет, пособие выплачивается на каждого ребенка с единственным родителем или на каждого ребенка, в отношении которого предусмотрена на основании судебного решения уплата алиментов.

Выплаты на детей до 18 лет

Размер детского пособия до 18 лет, порядок его начисления и перечень предоставляемых документов - это вопросы, решаемые региональными властями.

"В 2021 году акцент делается на неполные семьи и семьи с низким уровнем дохода. Чаще всего на пособие могут претендовать матери-одиночки, семьи, где среднемесячный доход родителей ниже прожиточного минимума, а также семьи, где официально работает один родитель, как правило, отец, а мать занимается воспитанием ребенка. Максимальная сумма пособия редко превышает сумму в 500 рублей. Для отдельных категорий граждан пособие может быть повышенным, например, для семей военнослужащих. Начисляются средства до 18 лет, если ребенок продолжает учиться в школе или колледже",

- отметила эксперт.

Информацию о порядке получения дополнительных выплат и необходимых для этого документах можно узнать в местных органах соцзащиты.

Выплаты на первого, второго и третьего ребенка

По нормам российского законодательства при рождении второго, третьего и последующих детей предусмотрены те же выплаты и пособия, что и при беременности и рождении первого ребенка. Отличаются только размеры выплат.

При этом на третьего ребенка и последующих детей нельзя получить материнский (семейный) капитал, если данную выплату семья уже ранее получала на предыдущих детей.

Пособие на детей малоимущим семьям

Малоимущая семья может получать единовременные и ежемесячные денежные выплаты, установленные в субъектах страны, а также натуральную помощь — топливом, продуктами, одеждой, обувью, лекарствами или путевками.

"Кроме того, регионы нередко устанавливают для данной категории граждан различные льготы вроде скидок и компенсаций на оплату ЖКУ и питания детей в детском саду или школе. Часто малоимущим предоставляют бесплатный проезд в общественном транспорте",

- отметила эксперт.

Пособие на детей из неполных семей

Матери-одиночки или одинокие отцы, помимо денежных выплат, которые установлены и для полных семей, получают расширенные права на оформление различных региональных льгот:

компенсирование расходов на детское питание до достижения ребенком трехлетнего возраста;

получение натуральной помощи (конверты для новорожденных, комплекты белья и одежды на малышей, молочные кухни и так далее);

предоставление скидок на оплату ЖКУ;

ежегодное лечение (при необходимости) ребенка в санатории.

Также одинокому родителю предоставляется двойной налоговый вычет; его нельзя уволить по сокращению штатов; невозможно, без его согласия, отправить в командировку. Список льгот разнится от региона к региону.

Также в России появится новая выплата на детей в возрасте от восьми до 16 лет, растущих в неполных семьях. Пособие будет назначаться родителю, доход которого меньше двукратного прожиточного минимума.

Выплаты на детей в Москве и регионах

Власти регионов имеют право самостоятельно устанавливать дополнительные выплаты для семей с детьми.

Например, в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре при регистрации рождения ребенка в загсе ХМАО регион выплачивает 20 000 рублей. В Санкт-Петербурге - выдается специальная детская карта, на которую за рождение первого ребенка начисляют 33 439 рублей. Этой картой можно оплатить покупку детских товаров в большинстве крупных магазинов города. Кроме того, в северной столице выделяется материнский капитал при рождении третьего ребенка. Эти деньги можно тратить на жилье, покупку участка или автомобиля.

В Москве существует единовременная компенсационная выплата на возмещение расходов в связи с рождением (усыновлением) ребенка. Ее может оформить один из родителей, усыновителей, опекун. При этом он может быть как россиянином, так и иностранцем, но должен иметь московскую прописку. За первого ребенка выплатят 6023 рубля, за второго и следующих — по 15 879 рублей.

Если обоим родителям на момент рождения ребенка не исполнилось 30 лет, столица доплатит еще 90 145 рублей за первого ребенка, за второго - 126 203 рубля, за третьего и последующих - 180 290 рублей.

Кроме того, московским родителям полагается коробка для новорожденных. Это подарочный набор, который выдают при выписке из роддома. В состав коробки входят: детское белье, одежда, аксессуары для кормления, пеленания и купания, пустышки, погремушки, салфетки, мази, присыпки и другие. Всего в нее включены 44 предмета.

Набор дают всем родителям, независимо от их места жительства, но при соблюдении двух условий:

ребенок родился в роддоме Москвы.

свидетельство о рождении получено в столице.

С 18 февраля 2020 года вместо коробки родители имеют право получить компенсацию на сумму 20 000 рублей. Деньги выплачиваются на каждого рожденного ребенка.

Размеры выплат на детей

С 1 февраля 2021 года единовременное пособие при рождении ребенка выплачивается в размере 18 886,32 рубля.

Максимальный размер пособия по беременности и родам (декретных выплат) в 2021 году – 322 190 рублей, минимальное пособие - 55 830 рублей.

Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности (до 12 недель), - 708,23 рубля в 2021 году.

Размер ежемесячного пособия по уходу на ребенком составляет 40% от среднего заработка за предыдущие два года, но не более 27 984,66 рубля. Если родитель не имеет трудового стажа, либо не отработал двухлетний срок перед рождением ребенка, то выплата составит 5 036 рублей за первого ребенка. За второго и последующих - 6 803,90 рубля.

Размер выплат на детей с 8 до 16 лет в среднем по стране - 5650 рублей на каждого ребенка ежемесячно.

Материнский капитал в 2021 году выплачивается в следующих размерах:

—483 881,83 рубля - на первого ребенка, который рожден или усыновлен после 1 января 2020 года;

—639 431,83 рубля - на второго ребенка, если он рожден или усыновлен после 1 января 2020 года в семье, где первый ребенок появился в 2019 году и ранее;

—639 431,83 рубля - на третьего или последующего ребенка, который рожден либо усыновлен в 2020 году и позже (при условии, что семья не имела права получать материнский капитал до 1 января 2020 года).

Данная выплата ежегодно индексируется с учетом инфляции в соответствии с частью 2 статьи 6 закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ.

"Также к 1 сентября 2021 года семьям с детьми школьного возраста выдадут по 10 000 рублей. Дополнительно 3 000 рублей смогут получить многодетные - на покупку школьной формы. Поддержка будет оказываться из средств регионального бюджета. Условия получения льгот могут различаться в зависимости от субъекта РФ",

- отметила специалист.

Как оформить

С 2021 года выплата единовременного пособия при рождении ребенка осуществляется напрямую территориальными органами ФСС РФ в течение 10 календарных дней со дня получения от работодателя (страхователя) данных, которые необходимы для назначения и выплаты соответствующего пособия. Средства приходят на банковский счет застрахованного лица или по почте.

За назначением ежемесячного пособия работающим гражданам нужно обратиться к своему работодателю. Оплату в этом случае проводит Фонд социального страхования. Безработным данную выплату оформляют и ежемесячно выплачивают после обращения в органы социальной защиты населения по месту проживания.

Также на ряд пособий можно подать документы через МФЦ или Госуслуги. На материнский капитал – в том числе и через Пенсионный фонд России.

Обратиться в органы можно как лично, так и через представителя (обязательно по доверенности).

Заявление

Заявление на предоставление выплат на детей составляется согласно шаблонам, которые имеются в соответствующих органах – в отделах соцзащиты населения, МФЦ, ПФР. В случае подачи документов через работодателя можно уточнить форму заявления в бухгалтерии, в отделе кадров или у руководства.

Документы

В основной пакет документов, который понадобится, чтобы оформить любую выплату, входят свидетельство о рождении ребенка и справка о том, что второй родитель такую выплату не получал. Ее выдают в бухгалтерии, если родитель работает. Если безработный – то в органе соцзащиты. Если родитель единственный, то такая справка не нужна.

Также может понадобится паспорт заявителя; справки о составе семьи, доходах, условиях проживания и другие; выписка, подтверждающая факт совместного проживания.

Список необходимых бумаг может изменяться в зависимости от требований региональных органов соцзащиты.

Сроки

Документы на назначение ежемесячного или единовременного пособий на ребенка уполномоченный орган рассматривает в течение 10 дней со дня их принятия и принимает мотивированное решение о назначении либо об отказе в назначении выплаты. // Фото: kokurka.ru