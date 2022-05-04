Двое мужчин и две женщины задержаны за воровство в Петрозаводске

В праздничные выходные сотрудники Росгвардии Петрозаводска задержали четырех правонарушителей, от действий которых понесли убытки магазины, сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, в гипермаркетах города были задержаны 18-летний юноша и 50-летний мужчина. Первый из упаковки извлек краску для волос и спрятал в карман, но вынести из торгового заведения неоплаченный товар у него не получилось. Более старший нарушитель решил поживиться более существенным товаром – алкогольной продукцией. Но выпить задарма у него также не вышло.

Позже в тех же гипермаркетах росгвардейцы задержали двух женщин. Одна пыталась похитить нательное белье, другая – продукты питания. Общая сумма ущерба превысила 2 тысячи рублей. Все задержанные были доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательств. Фото: pixabay.