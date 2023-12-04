Двое детей умерли после пожара в Москве

В Москве после пожара в многоэтажке умерли двое детей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру столицы.

По данным источника, огонь вспыхнул в одной из квартир на 10-м этаже жилого дома в воскресенье. Из помещения были эвакуированы три человека, сообщили в МЧС. Однако позже четырехлетний мальчик и восьмилетняя девочка скончались.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Назначена экспертиза для определения причины пожара. // Фото: unsplash.com / Ilovehz