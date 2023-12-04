04 декабря 2023, 08:03
Трассу «Кола» перекроют для проверки состояния моста
В Ленинградской области в понедельник разведут Ладожский мост
Сегодня, 4 декабря, в Ленинградской области на время остановится движение по трассе «Кола». Об этом сообщили в Упрдор «Северо-Запад».
Федеральная магистраль будет перекрыта с 15:00 до 15:45 возле деревни Марьино. Причиной остановки движения по трассе станет разводка Ладожского моста через Неву. Специалисты проведут осмотр конструкций путепровода и диагностику систем.
Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании своих маршрутов. // Фото: unsplash.com / Dimitris Chapsoulas