Трассу «Кола» перекроют для проверки состояния моста

Сегодня, 4 декабря, в Ленинградской области на время остановится движение по трассе «Кола». Об этом сообщили в Упрдор «Северо-Запад».

Федеральная магистраль будет перекрыта с 15:00 до 15:45 возле деревни Марьино. Причиной остановки движения по трассе станет разводка Ладожского моста через Неву. Специалисты проведут осмотр конструкций путепровода и диагностику систем.

Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании своих маршрутов. // Фото: unsplash.com / Dimitris Chapsoulas