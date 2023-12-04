Ребенка убили на автобусной остановке в российском городе

В Иркутске 15-летний ребенок был убит на остановке общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

По данным ведомства, трагедия произошла 2 декабря. На автобусной остановке произошел конфликт между подростками, в результате которого был ранен один из детей. Мальчик получил не менее четырех ударов ножом. Очевидцы вызвали скорую помощь, но спасти пострадавшего врачи не смогли.

К следователям были доставлены шесть человек. Изъято орудие преступления. Был допрошен предполагаемый преступник - им оказался ровесник убитого. Выясняются мотивы совершенного злодеяния. // Фото: СК