16 февраля 2021, 09:55
Происшествия

Двое детей и двое взрослых погибли в страшной аварии в Карелии

В Медвежьегорском районе столкнулись легковой автомобиль и лесовоз

Сегодня в районе 9 часов утра в Медвежьегорском районе Карелии произошла страшная авария, которая унесла жизни четырех человек. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД.

По предварительным данным, на 13-м километре дороги, ведущей от развилки на Медвежьегорск в сторону севера, столкнулись легковой автомобиль и лесовоз.

В результате происшествия погибли четыре человека, в том числе двое детей.

Обстоятельства ДТП устанавливаются, на месте работают автоинспекторы. Уточненная информация будет сообщена дополнительно.

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Медвежьегорский район
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