16 февраля 2021, 09:55
Двое детей и двое взрослых погибли в страшной аварии в Карелии
В Медвежьегорском районе столкнулись легковой автомобиль и лесовоз
Сегодня в районе 9 часов утра в Медвежьегорском районе Карелии произошла страшная авария, которая унесла жизни четырех человек. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД.
По предварительным данным, на 13-м километре дороги, ведущей от развилки на Медвежьегорск в сторону севера, столкнулись легковой автомобиль и лесовоз.
В результате происшествия погибли четыре человека, в том числе двое детей.
Обстоятельства ДТП устанавливаются, на месте работают автоинспекторы. Уточненная информация будет сообщена дополнительно.